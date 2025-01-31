Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kalkan, "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Kalkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesine oy veren Kalkan, "Umarım Baas rejiminden sonra hem Suriye'nin iç barışı hem de bölgesel barış noktasında yeni kurulan Suriye devletiyle kardeşlik ilişkilerinin daha yoğun tesis edildiği bir dönemin başlangıcı olur." dedi.
"Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karesini seçen Kalkan, "Günlük Hayat"ta ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik Geçidi" karesini tercih etti.
Kalkan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" isimli fotoğrafına oy verdi.
"Haber"de ise Tayfun Coşkun'un "Uzaya Uğurlarken" fotoğrafını tercih eden Kalkan, "Artık bilgi ve uzay çağındayız. Uzay yolculuğunun Türkiye'yi üst lige taşıdığı düşüncesindeyim ama burada güzel olan Anadolu'yu görmemiz. Anadolu irfanı, insanı, kadını ve geleneğini görüyoruz. Biz ailemizden ayrılırken helallik isteriz, 'Allah'a ısmarladık' deriz. Burada Alper Gezeravcı'nın sadece ailesinden değil, Türk milletinden helallik istediğini görüyorum. Oyumu bu fotoğrafa vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Anadolu Ajansı, güzel işler başardı"
Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik eden Kalkan, "Dezenformasyonun yaygın olduğu ve sosyal medyanın doğru kullanılmadığı bir dönemde Anadolu Ajansı güzel işler başardı. Hem dünyanın dört bir yanında habercilik anlayışı ortaya koymak hem de Anadolu'yu çok güzel resmedebilmek gerçekten çok zor iş. Anadolu Ajansı, gerçekten bizleri gururlandıran işlere imza attı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.