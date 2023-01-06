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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Andrea Pirlo'nun tercihi "Şükür secdesi" oldu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bozhan Memiş   | 06.01.2023
Andrea Pirlo'nun tercihi "Şükür secdesi" oldu Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul


Andrea Pirlo, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İtalyan teknik adam, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Emin Sansar'ın çektiği "Ateş hattında" fotoğrafını seçti. Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği fotoğrafı oylayan Andrea Pirlo, Robert Ormerod'un "Kuş yuvası" adlı fotoğrafını seçti.


Ateş hattında

Oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Andrea Pirlo, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yaptığı "Şükür secdesi" sevinci için "Bir Afrika ülkesi olarak sadece kendileri için değil, bütün kıtanın gururunu yaşıyorlardı. Ben de bu nedenle Fas'ın sevincini gösteren bu fotoğrafı seçmek istedim." açıklamasını yaptı.


Şükür secdesi

Haber kategorisinde seçtiği ve Ukrayna-Rusya savaşı sırasında çekilen "Ateş hattında" fotoğrafı hakkında konuşan Pirlo, "Maalesef insanların hayatını kaybettiği bir şeydir savaş. Çok acıların olduğu bir durum. Orada kaçan insanların olması, belki de bu saatten sonra hayatlarını tek başlarına devam ettirecek çocukların olması çok üzücü. Bir rüya için, bir hayal için orada kaçan insanlar var. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim. En kısa sürede bu savaşın bitmesi de en büyük temennim." ifadelerini kullandı.

Andrea Pirlo, kendisi gibi İtalyan olan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen Daniele Santarelli'yle aynı fotoğrafı seçtiğinin hatırlatılması üzerine, çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği "Kuş yuvası" fotoğrafını da yorumladı.


Kuş yuvası

Andrea Pirlo, "Hava kirliliği, çevre kirliliği... Maalesef doğanın bize sunduğu güzellikleri yok eden kişileriz aslında bizler. Böyle devam ederse hem kendimiz hem de çocuklarımız için bu dünya çok zor ve yaşanamaz bir hale gelecek. Bunun düzelmesi en büyük temennim. Ben de buna vurgu yapmak için bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Pirlo, oylamaya katıldığı için AA'ya teşekkür etti.

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