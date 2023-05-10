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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 14. Kazan Forumu haftaya başlıyor

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılacak.

Sibel Morrow, Zeynep Beyza Kılıç  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 14. Kazan Forumu haftaya başlıyor

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 18-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek forumda, Rusya ile İİT üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rusya'da İslami finansmanın ve helal endüstrisinin yaygınlaştırılması, yeni pazarların açılması ve ekonomik fırsatların ortaya çıkarılması da forumun hedefleri arasında yer alıyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen forumda, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Forum kapsamında 140 tematik toplantı dahil olmak üzere yaklaşık 200 etkinlik düzenlenecek. Uzman görüşmelerinin programında, İslami finansman, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği, lojistik, sanayi, sürdürülebilir kalkınma ve ESG, IT teknolojileri, inovasyon ve yaptırımlar, gençlik girişimciliği, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kadın bakış açısı, eğitim, tıp ve spor konuları yer alacak.

Forum, katılımcı iş adamları için ticaret, finans ve teknoloji ortakları bulma, yeni pazarlara girme ve yatırım çekme imkanı sağlıyor. Bu kapsamda, helal ürün ve hizmetlerin yanı sıra yatırım ve altyapıyla ilgili projelerin sunulacağı "Russia Halal Expo" iş fuarı, "Russia Halal Market" fuarı ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi düzenlenecek.

Foruma geçen yıl 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçi katılmıştı.

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