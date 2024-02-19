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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansının "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli yarın düzenlenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ele alınacağı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli yarın düzenlenecek.

Buğrahan Ayhan  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Anadolu Ajansının "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli yarın düzenlenecek

Ankara

AA Atölye'deki panelde, İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku ışığında uzmanlarca tartışılacak ve Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) dava tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Panelde ayrıca, UAD'nin aldığı kararların ardından işlenmeye devam edilen savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da kamuoyu ile paylaşılacak.

Moderatörlüğünü AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul'un yapacağı panel, yarın AA Atölye'de saat 10.00'da başlayacak.

Panelde, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşma yapacak.

AA muhabirleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki savaş suçlarını kayıt altına alıp dünyaya duyurmuş, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, UAD'de kanıt olarak kullanılmıştı.

Öte yandan AA, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı almıştı. Bu kapsamda uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlanmıştı.

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