"Terörsüz Türkiye" ve "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" etrafında hazırlanan kapsamlı dosyaların yer aldığı yeni sayı, güncel gelişmelerin arka planını anlamak isteyen okurlara zengin bir içerik sunuyor.

Anadolu Ajansı'nın aylık dergisi "AA Brifing"in eylül sayısı raflarda "Terörsüz Türkiye" ve "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" etrafında hazırlanan kapsamlı dosyaların yer aldığı yeni sayı, güncel gelişmelerin arka planını anlamak isteyen okurlara zengin bir içerik sunuyor.

Anadolu Ajansı'nın aylık dergisi "AA Brifing" eylül sayısıyla okuyucuyla buluştu.

Küresel gündemin kritik başlıklarını sahadan beslenen, veri temelli ve analitik bir bakış açısıyla ele alan yeni sayı, "Terörsüz Türkiye" gündemi ve "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" etrafında hazırlanan kapsamlı dosyalarıyla öne çıkıyor.

Dış politika, güvenlik, ekonomi, teknoloji ve toplumsal dönüşümlere ilişkin gelişmeleri uzman analizleri, özel araştırmalar, özgün yorumlar ve güçlü infografiklerle bir araya getiren AA Brifing, karmaşık küresel gelişmeleri anlaşılır, bütüncül ve çok boyutlu bir perspektifle okuyucuya sunuyor.

Her sayısıyla, karar alıcılar, akademisyenler, araştırmacılar, medya profesyonelleri ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmek isteyen okurlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı hedefleyen dergi, gündemdeki gelişmelerin arka planını, etkilerini ve olası senaryolarını da analiz ediyor.

Eylül sayısının kapak dosyasında "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen yeni aşamanın mercek altına alındığı dergide, sürecin bölgesel boyutu, İran, Irak ve Suriye'de nasıl karşılık bulduğu ve olası risklerden nasıl korunabileceği farklı yönleriyle inceleniyor.

Bu sayıda, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Şaho Karadaği ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Alptekin başta olmak üzere alanında öne çıkan uzman ve yazarlar, süreci farklı perspektiflerden ele aldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması mercek altına alındı

Yeni sayının bir diğer kapsamlı dosyasında ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenlik mimarisine olası etkileri değerlendirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Khaled Mohammed Batarfi ve araştırmacı Nebahat Tanrıverdi Yaşar, anlaşmanın niteliğini, bölgesel güvenlik dengelerine etkilerini ve farklı coğrafyalardaki olası yansımalarını çeşitli boyutlarıyla değerlendirdi.

Öte yandan Kızıldeniz'de Türkiye'nin de katılımıyla kurulan uluslararası koalisyon, İran'ın geleceğini belirleyecek mücadelenin devlet-toplum ilişkileri üzerinden nasıl şekillenebileceği ve Çin'in gölge filolar aracılığıyla denizlerde artan etkinliği gibi güncel gelişmeler de sayıda mercek altına alındı.

Türkiye'nin küresel ulaştırma koridorlarındaki merkezi konumu ve çok taraflı bağlantısallık arayışları, bölgesel enerji jeopolitiğinde yaşanan değişimler, UNIFIL sonrası Lübnan'da şekillenmesi beklenen yeni güvenlik mimarisi, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesine yönelik son girişimleri ve artan su kırılganlığının jeopolitik etkileri de kapsamlı analizlerle ele alındı.

Zengin ve çok katmanlı bir içerik

Yeni sayıda ayrıca Psikiyatri Profesörü Kemal Sayar ile Klinik Psikolog Emre Yılmaz'ın bağımlılık üzerine kaleme aldığı yazı dikkati çekti.

Yapay zekadaki son gelişmelerden kartlı ödeme sistemlerinin işleyişine, Akdeniz'deki istilacı türlerden Avrupa'da kuraklığın nehirler ve ekonomi üzerindeki etkilerine yer verilen yeni sayıda, festivallerin kültür siyaseti ve jeopolitikle değişen ilişkisi ile uzayda yeni güç mücadelelerinin zeminini oluşturan Artemis Anlaşmaları da farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

AA Brifing, güncel gelişmeleri yalnızca takip etmek değil, bu gelişmelerin arka planını, nedenlerini, sonuçlarını ve geleceğe yönelik olası etkilerini anlamak isteyen okurlar için eylül sayısıyla zengin ve çok katmanlı bir içerik sunuyor.

Dergiye Türkiye genelindeki seçkin kitabevleri ve satış noktalarının yanı sıra "aakitap.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.