Anadolu Ajansının asırlık görsel hafızası daha zengin hale geliyor
Anadolu Ajansının (AA), bir asrı aşkın haber yolculuğunu yansıtan, 10 milyondan fazla fotoğraf ve 1 milyon 300 bini aşkın videodan oluşan görsel arşivi, gelecek nesiller için daha kapsamlı ve kolay erişilebilir hale getiriliyor.
Ankara
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA, 100 yılı aşkın habercilik tecrübesi, en hareketli bölgelerdeki sıcak gelişmeleri anında aktarmasıyla dünyanın etkili haber ajansları arasında öne çıkıyor.
Tarihi belge niteliği taşıyan milyonlarca haber metni, fotoğraf ve videoya sahip nadir kurumlardan Anadolu Ajansı, uzun süredir üzerinde çalıştığı "AA Arşivi" projesi ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.
Bu kapsamda arşiv projesinin sürdürülebilir olması ve belirli kurallar çerçevesinde uygulanabilmesi için Görsel Haberler Yayın Yönetmenliği bünyesinde Görsel Arşiv Editörlüğü kuruldu.
Editörlük, AA'nın güçlü tarihi arşivini gelecek nesiller için daha kolay erişilebilir bir görsel kaynak haline getirmek, nitelikli seçkilerle arşivden yeni değerler oluşturmak ve arşivdeki görsel içerikleri farklı projelerle öne çıkarmak amacıyla faaliyetler yürütecek.
Görsel Arşiv Editörlüğü bünyesinde görsellere erişimi kolaylaştırmak amacıyla içeriklerin gerekli fotoğraf altı bilgileri, görüntü dökümleri ve anahtar kelimelerinin düzenlenmesi için programlı ve kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
1900'lü yılların başından günümüze kadar üretilen görsel içeriklere, "anadoluimages.com" adresinden Türkçe ve İngilizce alt yazı bilgileri ile kurumsal ve bireysel kullanıcıların taleplerine cevap verecek şekilde erişilebilecek.
Tarihteki önemli gelişmelere ilişkin arşiv içerikleri ile güncel gelişmelere ait özel seçkiler de koleksiyonlar bölümünde "anadoluimages.com" kullanıcılarına sunuluyor.
AA sosyal medya alanında da kaliteli ve güçlü arşiv içerikleriyle adından söz ettirmeyi amaçlıyor.
Bu amaçla açılan "@AAarsiv" sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin görsel hafızasına dair güçlü ve özgün içeriklerin kamuoyuna sunulması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.