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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı'nın "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Aykut Karadağ   | 21.03.2022
Anadolu Ajansı'nın "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, bugüne kadar 40 farklı ülkeden 153 kursiyer olmak üzere 420 basın mensubuna verdikleri Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin başarılı geri dönüşlerinin olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ukrayna'daki üzücü durumu hep birlikte takip ettiklerini aktaran Çolak, "Olağanüstü durumlarda yaşanılan olayları görüntü ve haberleriyle tüm dünyaya duyuran basın mensuplarının çok sayıda tehlike atlatması, bu işi nasıl icra ettikleri, kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, doğru ve nitelikli haberin dünyaya nasıl aktarmaları gerektiği konusunda Savaş Muhabirliği Eğitimi almasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Çolak, program kapsamında, yalnızca savaş alanında değil, orman yangını, sel ve deprem gibi tüm doğal afetlerde, olağanüstü tüm durumlarda da bu mesleği icra edebilmek adına 19 farklı alanda eğitim verildiğini aktardı.

Polis Akademisi olarak kendilerini geliştirmek için ulusal ve uluslararası iş birliğinin ve verdikleri eğitimlerin çok önemli olduğunu düşündüklerini dile getiren Yılmaz Çolak, şunları kaydetti:

"Bugün de aralarında dost ve kardeş ülkelerimiz olan Macaristan ve Romanya'dan basın emekçilerinin olduğu 20 basın mensubuna yönelik düzenlediğimiz Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde, kazanmış olduğumuz deneyimleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 1 Nisan'a kadar sürecek zorlu eğitime hazır olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu alanda, dünyada tek olan bu eğitim süresince arkadaşlar sizleri gerçekten yoracaklar ancak elinizden gelen gayreti göstereceğinizden ve başarıyla tamamlayacağınızdan şüphemiz yok."

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, eğitimin basın mensuplarını olağanüstü hallere hazırladığını ve şu anda da olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, kısa sürede bu eğitim programını hayata geçiren AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve ekibine, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal'a ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.

"Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle elimizi çabuk tutmalıydık"

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da AA Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin hayırlı olmasını diledi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün talimatı doğrultusunda hızla "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni programlaştırdıklarını ifade eden Bostan, "Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle elimizi çabuk tutmalıydık. Çünkü savaş uzayabilir, şehir savaşlarına dönebilirdi ki bunu öngörüyoruz. Oraya daha çok arkadaşımız gidecek. Gidecek olan arkadaşlarımızın bu eğitimle donanmış olması hayat kurtarıcı bir vazife görecek. Bu yüzden hemen Polis Akademisi'yle temasa geçtik. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın desteği ve özverisiyle yaklaşık bir ay süren prosedürleri 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladık." diye konuştu.

Yahya Bostan, bu süreçte ortaya koydukları iş birliği için Polis Akademisine, eğitim programına destek olan TİKA, Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD'a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar birçok başlıkta eğitimlerin verileceğini ifade eden Bostan, eğitimin 12 gün süreceğini ve 62 saati pratik olmak üzere 108 saat dersten oluştuğunu kaydetti.

Eğitimlerin savaş bölgesinde hayat kurtardığını vurgulayan Bostan, kursiyerlere de seslenerek, "Sizleri zorlu bir 12 günlük eğitim süreci bekliyor. Belki zorlanacaksınız, yorulacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Buradan çok önemli donanımlarla ayrılacaksınız. Savaş sahasında hayatta ve ayakta kalmayı öğreneceksiniz. En büyük şansınız, bu eğitimi, şerefli Türk polisinden, Polis Akademisi'nin yetkin uzmanlarından almış olmak olacak." diye konuştu.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Anadolu Ajansı ile yapılan iş birliği çerçevesinde diplomasi, enerji ve ekonomi muhabirliği gibi başka alanlarda da eğitim programları düzenlediklerini ifade etti. Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ise özel bir konuma sahip olduğunu belirten Polat, bu eğitimin "hayat memat meselesi" olduğunun altını çizdi.

Açılışa, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de katıldı.

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