Euro
8.73
Dolar
7.37
BIST 100
1,117.31
Altın
1,950.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da Uzaktan Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

Anadolu Ajansı, drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kurum çalışanlarına eğitim veriyor.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 24.08.2020
Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul'da bugün başlayan eğitimler kapsamında, 27 Ağustos'a kadar 20 ajans çalışanına drone eğitimi verilecek.

Kurum çalışanları, ilk üç gün uzmanlardan teorik eğitim aldıktan sonra simülasyon üzerinde, son gün ise açık arazide drone kullanarak pratik eğimlerini tamamlayacak.

Eğitimlerin sonunda kursa katılan kurum personeline İHA-1 drone ehliyeti verilecek.

Eğitim sayesinde gelişen teknolojilerin görüntülü haber çekimlerinde kullanılmaya başlanmasıyla AA çalışanlarına yeni bir bakış açısı kazandırılması ve "drone"lardan daha çok yararlanarak işin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı
İtalya, Kovid-19 aşısı gönüllü deneylerine başladı
Irak'ta Kovid-19 krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 225 şüpheli yakalandı

Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul'da yeni turnuva

Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul'da yeni turnuva
Türkiye'nin 'gözde' turizm destinasyonlarına iki ayda 6 milyondan fazla yolcu uçtu

Türkiye'nin 'gözde' turizm destinasyonlarına iki ayda 6 milyondan fazla yolcu uçtu
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor