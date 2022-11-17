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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına dron eğitimi

Anadolu Ajansı (AA) dron teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla personeline yönelik insansız hava araçları (İHA-1) eğitimi düzenledi.

17.11.2022
Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına dron eğitimi

Ankara

AA Haber Akademisi koordinasyonunda 14-17 Kasım'da gerçekleştirilen eğitime, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm bölge müdürlüklerinden 27 personel katıldı.

3 gün teorik, 1 gün pratik eğitimde, katılımcılara dronla ilgili teknik bilgiler ve güvenli dron kullanımı konularında bilgi verildi.

Katılımcıların simülasyonla dron uçuşu da yaptığı eğitimle, personelin dron teknolojisini haber üretim süreçlerinde daha etkin kullanması hedefleniyor.

İHA eğitmeni Gürhan Ünses, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA-1 sınıfı ticari eğitimi için AA personeliyle bir araya geldiklerini, teorik eğitimlerin ardından simülasyon ve pratik uçuş eğitimi için alana çıktıklarını söyledi.

Ünses, eğitime katılanlara İHA'nın Türk hava sahasında güvenli bir şekilde nasıl uçurulacağına ilişkin bilgi verdiklerini kaydetti.

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