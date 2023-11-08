Anadolu Ajansında "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği
"Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında mavi ladin fidanı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü bahçesinde toprakla buluştu.
Ankara
Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev ile yetkililer katıldı.
Mavi ladin fidanını AA'nın bahçesine diken Karagöz ve Valchev, fidanın can suyunu verdi.
Genel Müdür Karagöz, etkinlikte yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Türkiye'de ağaç dikmenin yaygınlaşması amacıyla kutlandığına işaret ederek, AA'nın da her yıl bu dönemde ağaç dikerek kampanyaya destek verdiğini anımsattı.
Ağaçların aynı zamanda özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olduğunu dile getiren Karagöz, şöyle devam etti:
"Diktiğimiz bu mavi ladin ağacı da hem Türkiye'nin bağımsızlığının hem de özgürlüklerin sembolü olsun. Bugün ne yazık ki bu ağacı, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın tutsak şekilde, büyük bir zulüm altında, hapishane hayatı yaşadığı bir ortamda dikiyoruz. Orada insanlar bombaların altında yaşamaya çalışıyor. Bu ağacı da Gazze'deki kardeşlerimizin özgürleşmesi, bu işgalden, esaretten kurtulmaları ve bağımsız Filistin devleti için de dikiyoruz. Umarım bu ağaçla beraber Filistin devleti de büyür."
Karagöz, geçen yıl bir çınar ağacının AA'nın uzun yıllar yaşaması temennisiyle dikildiğini anımsatarak, "Bu yıl dikilen ladin ağacını da Filistin'deki kardeşlerimize adamak istiyorum." diye konuştu.
"Gazze'de çekilen görüntüler uluslararası yargılamada kanıt niteliğinde olacak"
AA'nın Gazze'de yaşanan çatışmaları toplam 63 haberciyle izlediğine de dikkati çeken Karagöz, bölgede esasında bir İsrail sorunu olduğunu ve Orta Doğu'nun barışa, huzura erişmesi için bu problemin çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Serdar Karagöz, haberciler olarak sivillerin, çocukların güvenliğini, insan haklarını ve uluslararası hukuku önemsediklerinin altını çizdi.
AA'nın Gazze'de işlenen savaş suçlarını da kayıt altına aldığını ve bu kayıtların her birinin ileride kanıt, belge niteliğinde de olacağını vurgulayan Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Uluslararası arenada en kısa sürede bu yargılamanın başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu belki 1, belki 5, belki 10, belki de 20 yıl sonra olacak ama kesinlikle bir uluslararası yargılama yapılacak. Orada ailelerini kaybeden, can güvenlikleri tehlike altında görevlerini sürdüren, çok zor şartlarda çalışan habercilerimizin çektiği görüntüler günün birinde bu yargılama yapıldığı zaman kanıt olarak kullanılacak. Bu da bizim oldukça önemli bir durum.
Dünyada tarihi akışa etki eden bir haber ajansıyız. Filistin-İsrail çatışmasına da bu anlamda etki edeceğimize inanıyorum. Uluslararası yargılama yapılırken Anadolu Ajansının çekmiş olduğu fotoğraflar, kayıtlar belge niteliğinde olacak, ciddi bir kanıt olarak mahkemede tartışılacak ve onun üzerinden yargılama yapılacak."
"Bu ağacı Gazzeli çocukların özgürlüğüne adamak istiyorum"
Karagöz, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bizler Gazze'de yaşanan dramı, insan hakları ihlallerini duyurmak, kayıt altına almak zorundayız. Bu motivasyonla çalışıyoruz. Bugün diktiğimiz mavi ladin ağacını da tüm Filistin'e ve en çok da Gazzeli çocukların özgürlüğüne adamak istiyorum. Umarım en kısa sürede özgür ve bağımsız bir Filistin devletine ulaşırız." dedi.
"Bu ağaç barışın sembolüdür"
BTA Genel Müdürü Kiril Valchev de törene katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, dikilen ladin ağacına yönelik, "Bu ağaç barışın sembolüdür." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları münasebetiyle, 8 Kasım'da Ankara'da, Sofya Opera ve Balesi'nin, Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan "Tosca" operasını sahneleyeceğine değinen Valchev, aynı gösterinin üç gün sonra İstanbul'da da düzenleneceğini kaydetti.
Valchev, BTA'nın bu yılın başında Ankara'da ofis açtığını ve daimi bir muhabiri olduğunu anımsatarak, Bulgar ve Türk sanatçıların yer aldığı bir sergi, "Kültür ve Eğitim-Bulgaristan ve Türkiye Arasında Bir Köprü" adlı toplantı gibi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğine değindi.