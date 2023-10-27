Anadolu Ajansı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı programı düzenlendi
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak nasıl 100 yıldır birinci yüzyılın haberlerini veriyorsak, şimdi de ikinci yüzyılın haberlerini sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Genel Müdürlük'teki AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanlarının katılımıyla tören düzenlendi.
Karagöz, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Cumhuriyet'in bir toplumu baskılayan askeri, siyasi, kültürel hegemonyalara, emperyalizme karşı bir ulusun kendi iradesiyle, kendi kendini yönetme noktasına gelmesi anlamına geldiğine dikkati çekti.
Cumhuriyet'in, milletin "ben kendi kendimi yönetiyorum" demesini içeren çok geniş bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Karagöz, "Tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bize bu yaklaşımı hediye ettiler. Sadece saltanat kalkmadı, bu toplumun üzerindeki bütün emperyalist fikirler, baskılar, finansal, kültürel ekonomik, siyasi, askeri bütün tahakkümlere 1923'te 'dur' dedik. 'Bu millet bu tahakkümü kabul etmez, biz kendi kendimizi yöneteceğiz' dedik. O yüzden milletin gücünün üzerinde başka bir siyasi gücü tanımıyoruz, tanımadık." diye konuştu.
1923'te kurulan Cumhuriyet'in zaman zaman milletin gücünün üzerinde bazı emperyalist güçler, odaklar tarafından ele geçirilmek istendiğine işaret eden Serdar Karagöz, milletin her türlü emperyalist projeye direnerek, kendi kendisini yönetme hakkını asla bir başkasına vermediğini, bunun son örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını dile getirdi.
"Milli Mücadele'nin her noktasında ilmek ilmek emeği olan bir kurumuz"
Karagöz, AA'nın 100 yıl önce bu önemli anlayışın habercisi olarak Cumhuriyet'in ilanını hem ulusa hem de uluslararası arenaya duyurduğunu anımsatarak, "Milli Mücadele'nin, Kurtuluş Savaşı'nın her noktasında ilmek ilmek emeği olan bir kurumuz, bununla da gurur duyuyoruz. O yüzden Cumhuriyet'i 100. yılında en fazla coşkuyla kutlamak işte bugün bu kurumun ve bu kurumun çalışanlarının hakkıdır. Cumhuriyetimiz bir kez daha kutlu olsun." dedi.
Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler hazırladı
AA'nın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çok sayıda faaliyete imza attığını söyleyen Karagöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya uzanan sürecin, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la katedilerek anlatıldığı 5 bölümlük "Kurtuluş Rotası" belgeselinin hazırlandığını aktardı.
Karagöz, "Kurtuluş Rotası" belgeseliyle basın dünyasına da kıymetli bir arşiv hediye edildiğini belirterek, belgeselde emeği geçen ekibi kutladı.
AA tarafından hazırlanan "Yüzyılın Yüz Edebi Eseri" sergisinin dün İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde açıldığını belirten Karagöz, bu seçkide Türkiye'nin düşünce dünyasına katkıda bulunmuş yazarların kitaplarının yer aldığını söyledi.
Serdar Karagöz, aynı zamanda Türkiye'nin kurumsal hafızası olan AA'nın, 1 Ocak 1923-31 Aralık 1923 tarihleri arasında Cumhuriyet kurulurken yaşananları "Yıllık 1923" kitabıyla 100 yıl sonra bir araya getirdiğini bildirdi.
"100 Yılı Anlamak" isimli, kültür, sanat, ulaşım, eğitim gibi birçok alandaki makalelerden oluşan bir kitabın da yayın hayatına kazandırıldığını kaydeden Karagöz, 1923'ten bugüne edebiyat, sanat, sinema, musiki ve mimari başlıklarında üretilmiş eserlerin ilk baskılarının yer aldığı "100 Yılın 100 Eseri Serisi"nin ve "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" kitabının hazırlandığını anlattı. Karagöz, yayın çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.
"Türkiye'de bir tartışmayı nihayete erdirdik"
Genel Müdür Karagöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle bu yıl habercilerin de zorlu, yoğun bir süreçten geçtiğini vurguladı.
AA'nın depremlerin ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden de alnının akıyla çıktığını ifade eden Karagöz, "Abonelerimize seçim sonuçlarını çok hızlı ve etkili bir şekilde verdik ve Türkiye'de bir tartışmayı nihayete erdirdik, 'Anadolu Ajansı ne diyorsa o doğrudur' yaklaşımını kabul ettirdik. Bunun için de emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Mazlum Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceğiz"
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle son dönemde çok büyük bir acı yaşandığının altını çizerek, vatanlarını korumak isteyen Filistinlilere çok büyük zulümler yapıldığını aktardı. Karagöz, bu zulümleri de hem abluka altındaki Gazze'den hem de İsrail sınırından Türkiye ve dünyaya AA'nın duyurduğunu kaydetti.
AA'nın, 61 personeliyle savaş bölgesinde faaliyet gösterdiğini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:
"Bu süreçte ailelerini kaybeden çalışma arkadaşlarımız oldu. Ali Jadallah ve Mustafa Habbuş arkadaşlarımızın aileleri İsrail'in bombaladığı binalarda maalesef canlarını verdiler. Onlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Anadolu Ajansı olarak elimizden ne gelirse, mazlum Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceğiz.
Bizim Cumhuriyet mücadelemiz yani tahakkümü kabul etmeyişimiz, emperyalizme direnişimiz, 'kendi geleceğimizi kendimiz tayin edeceğiz' şeklindeki mottomuz bugün inanıyorum ki Filistinli kardeşlerimize de ilham olacaktır. Onlar da kendi geleceklerini kendileri belirleyecek, dünya birleşse bu davalarından vazgeçmeyeceklerdir. Bu Türkiye'nin Kurtuluş Mücadelesinden çok farklı bir durum değildir."
"Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın da sesi olmak"
Bağımsız Filistin devletinin bir gün mutlaka kurulacağına, Filistin halkının orada mutlu, müreffeh bir şekilde yaşayacağına inandığını vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:
"Bize miras 100'üncü yılını yaşadığımız Cumhuriyet'i hakkıyla korumak, yeni nesillere en güçlü şekilde miras bırakmak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle 'bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı başlıyor' diyoruz.
Anadolu Ajansı olarak nasıl 100 yıldır birinci yüzyılın haberlerini veriyorsak, şimdi de ikinci yüzyılın haberlerini sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansı olarak misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın da sesi olmaktır."
Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AA çalışanlarından oluşan "Anadolu Müzik Grubu" da mini konser verdi. Ayrıca AA Yayınlarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel hazırlanan kitaplar da sergi alanında tanıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.