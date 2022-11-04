Anadolu Ajansına MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022'de ödül
Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA'nın fuara katkılarından dolayı verilen plaketi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan aldı.
İstanbul
Anadolu Ajansına (AA) MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022'ye katkılarından dolayı plaket verildi.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi.
Program çerçevesinde fuara katkı sunan sponsorlar ve ortaklara plaket verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, fuara katkılarından dolayı AA adına Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'ya plaket takdim etti.
Program, ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.