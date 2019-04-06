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Kurumsal Haberler

'Anadolu Ajansı yaptığı tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur'

ATO Başkanı Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı, yaptığı dürüst ve tarafsız haberlerle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.04.2019
'Anadolu Ajansı yaptığı tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur'

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı (AA), yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kurumun kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gelişimine şahitlik ettiğini belirtti.

AA'nın yaptığı yüz binlerce haberle Türkiye'de olan biteni vatandaşlara ve dünyaya, dünyada olan biteni de ülkeye aktardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren AA, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın yeni yaşını kutluyor, topluma haber verme hizmetini aynı dinamizmle sürdürmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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