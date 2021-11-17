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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 'AR-GE Merkezi Belgesi' aldı

Anadolu Ajansı, teknolojik imkan ve kabiliyetlerini maksimum seviyede tutmak için 2019'da kurduğu AR-GE Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi Belgesi" aldı.

Ahmet Sertan Usul   | 17.11.2021
Anadolu Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 'AR-GE Merkezi Belgesi' aldı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), tarafından her gün toplam 13 dilde yaklaşık 2 bin haber yayımlanıyor. Haberlerin, abonelere farklı mecralar üzerinden en hızlı şekilde sunulması için gerekli geliştirmeler, AA bünyesinde 2019'da kurulan AR-GE Merkezi tarafından yapılıyor.

Haber sistemleri yazılımları, veri ve görüntü işleme, sanallaştırma, dijitalleştirme ve yayın teknolojileri gibi konularda faaliyet gösteren AR-GE Merkezi, kurum içi yazılım ihtiyacını karşılamanın yanında iletişim teknolojileri alanında diğer haber ajansları ile medya sektörüne de öncülük ediyor.

Milyonlarca haber ve bilgi "tek tıkla" ulaşılabilir hale getiriliyor

AA'nın kuruluşundan bugüne kadar servis ettiği milyonlarca haber ile idari bilgi ve belgeler, AR- GE Merkezi tarafından geliştirilen yazılımla otomatik şekilde gruplandırılarak dijitalleştiriliyor. Böylece tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda aranabilir ve kolaylıkla ulaşılabilir hale getiriliyor.

AR-GE Merkezi tarafından, haber üretimi ve dağıtımı, siber güvenlik, haber takibi, veri depolama, uydudan yayın teknolojileri gibi alanlarda da geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Halen patent bekleyen bir başvurusu olan AR-GE Merkezi'nin, 2022'nin başında ikinci patent başvurusunu yapması hedefleniyor.

AA, bünyesindeki AR-GE Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi Belgesi" aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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