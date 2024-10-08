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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı, saldırıların yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki soykırımını animasyonla anlattı

Anadolu Ajansı (AA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki soykırımını konu alan kısa animasyonu, saldırıların yıl dönümünde 13 dilde yayına sundu.

Dilara Karataş  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Anadolu Ajansı, saldırıların yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki soykırımını animasyonla anlattı

Ankara

AA tarafından hazırlanan animasyonda, saldırılarıyla yüz binlerce Filistinliyi yerlerinden eden İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliamı anlatılıyor.

İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin bir yıldır çektiği acıları gösteren animasyon, saldırıların yıl dönümünde AA tarafından 13 dilde yayınladı.

Animasyon, saldırılarda evinden olan küçük bir çocuğun ailesine "Nereye gideceğiz?" sorusuyla başlıyor. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana yayımladığı "tahliye kararlarıyla" Filistinlileri nasıl sözde güvenli bölgelere ittiği ve Gazze içinde zorunlu göçe sürüklediği betimleniyor.

Animasyonda, saldırılardan kaçmak için sözde güvenli bölgelere ulaşmaya çalışan Filistinli sivillerin yolda nasıl İsrail bombardımanlarının ve askerlerin doğrudan hedefleri olduğu gösteriliyor.

İsrail için Filistinli sivilleri Gazze içinde bir yerden diğerine sürüklemenin neredeyse "oyun haline geldiği" vurgulanan animasyonda, "Gazze'de canını kurtarmak için kaçmak ölüme gitmekten farksız." sözleriyle Filistinlilerin yaşadığı acılara bir kez daha dikkat çekiliyor.

Animasyon, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarıyla son buluyor.

AA'nın, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin kısa animasyonu, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

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