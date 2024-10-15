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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı personeli ilk yardım eğitimini tamamladı

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi.

Şükrü Gündüz  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Anadolu Ajansı personeli ilk yardım eğitimini tamamladı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği konularının yanı sıra kanamalarda, yaralanmalarda, yanık-sıcak çarpması ve donmalarda, kırık çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz-kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım ve hasta-yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim programı, yazılı ve uygulamalı sınavın ardından sona erdi.

"Heimlich manevrasının hayat kurtarıcılığı yönünü öğrendik"

Eğitime katılan AA personeli Ergin Garip, arama kurtarma eğitiminin ardından ilk yardım eğitimiyle birçok yeni bilgi öğrendiklerini söyledi.

Uygulamalı ilk yardım eğitiminin önemine dikkati çeken Garip, "Her vatandaşın bu dersi alması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü hepimiz kazalarla karşılaşabiliyoruz. Yılan sokması, akrep sokması, arı sokması gibi çok ciddi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilirsek bu durumları daha kolay atlatabiliriz. Özellikle Heimlich manevrasının hayat kurtarıcılığı yönünü öğrendik. Ama kurtarma eğitiminden sonra böyle bir eğitim almak çok güzel oldu. Bir deprem anında enkaza girdiğimizde hastayı çıkarmayı öğrenmiştik. Şimdi hastaya nasıl müdahale edeceğimizi ve sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi nasıl yapacağımızı da öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Ayşe Büşra Erkeç ise ilk yardımın hayat kurtardığını belirterek, "Ajansımızın eğitimlerinin hepsinin çok faydalı ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza katılmalarını öneriyorum. İlk yardım eğitimini herkese öneriyorum. Bir anne olarak evladınızdan tutun da etrafınızda herkese faydalı olan bir eğitim." dedi.

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