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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı ile Nijerya Haber Ajansı iş birliği anlaşması

Anadolu Ajansı (AA) ile Nijerya Haber Ajansı (NAN) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

25.05.2022
Anadolu Ajansı ile Nijerya Haber Ajansı iş birliği anlaşması

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ile NAN Genel Müdürü Buki Ponle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "25 Mayıs Afrika Günü" dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi kapsamında Hilton İstanbul Bakırköy'de oluşturulan AA standında, İngilizce haber metni, fotoğraf ve video içerik alışverişini amaçlayan iş birliği anlaşmasına imza attı.

İki genel müdür, töreninin ardından fotoğraf çektirip sohbet etti.

AA Genel Müdürü Karagöz, imza töreninin ardından NAN Genel Müdürü Ponle'ye çini hediye etti.

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