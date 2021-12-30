Dolar
13.31
Euro
15.07
Altın
1,812.99
ETH/USDT
3,746.70
BTC/USDT
47,626.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2021
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ankara

Karagöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Serdar Karagöz, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını tercih etti.

Karagöz'ün "yaşam" kategorisindeki tercihi ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafı oldu.

Karagöz, "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan, Çin'in salgınla mücadele stratejisini şekillendirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında

Benzer haberler

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Diriliş Ertuğrul'un 'Ömer'i Reshad Strik 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Oyuncu Berke Üzrek 'Hayvanların can dostu'na oy verdi

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu
Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın tercihi 'İstanbul ve hilal'

Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın tercihi 'İstanbul ve hilal'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu