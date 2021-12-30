Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Karagöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
"Haber" kategorisinde Serdar Karagöz, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını tercih etti.
Karagöz'ün "yaşam" kategorisindeki tercihi ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafı oldu.
Karagöz, "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.
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