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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı Futbol Turnuvası'nda İdare Birliği şampiyon oldu

Anadolu Ajansı (AA) Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa İdare Birliği ulaştı.

Fatih Gazioğlu   | 01.12.2021
Anadolu Ajansı Futbol Turnuvası'nda İdare Birliği şampiyon oldu

Ankara

Ankara Öveçler Çınaraltıspor Tesisleri'nde düzenlenen kurum içi turnuvanın finalinde İdare Birliği, Düzcespor ile karşılaştı. Rakibini 5-3 yenen İdare Birliği şampiyon oldu. Turnuvada ikinciliği Düzcespor, üçüncülüğü ise Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenliğini 6-0 yenen Makamspor elde etti.

Turnuvada İdare Birliği oyuncusu Durmuş Türkoğlu ise 25 golle gol kralı oldu.

İdare Birliği'ne şampiyonluk kupasını Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru verdi. Organizasyonda katkılarından dolayı Çınarspor Kulübü Başkanı Tahsin Serdaroğlu ile maç hakemlerine de teşekkür belgesi verildi.

Oğuz Enis Peru, maçtan sonra yaptığı açıklamada, amaçlarının kurum içi dayanışma ve sosyalleşmeyi artırmak olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle personelin uzun süredir hareketsiz kaldığını vurgulayan Peru, "Salgın hafifleyince arkadaşlarımız arasındaki eski birlik beraberliği sağlamak adına bir turnuva düzenlemek istedik. Müthiş bir katılım oldu. Bu durumdan çok memnun olduk. Farklı alanlarda özellikle bayan arkadaşlarımıza yönelik de faaliyetlerimiz olacak. İnşallah bundan sonra daha fazla birlikte olacağız. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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