Anadolu Ajansı D-8'in Global İletişim Ortağı oldu

Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İSTANBUL

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Anadolu Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı İstanbul Ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın, gelişmekte olan 8 ülkenin ekonomik bir çatı altında toplanmasını önermesinin ardından D-8'in kurulduğunu ve D-8 ülkeleri olarak bu vizyonu onurlandırmaları gerektiğini aktardı.

AA'nın küresel ve ulusal bazda çok büyük bir kurum olduğunu belirten Shaari, dünyanın birçok yerinde ofisi bulunan ajansın, çok dilli bir yayın yaptığını kaydetti.

Shaari, AA ile çalışmak zorunda oldukları gerçeğinin farkında bulunduklarını vurgulayarak, "Çünkü Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'nin sesi değil, gelişmekte olan Müslüman dünyanın da sesi. AA ile yakın çalışma yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Geçen yıl D-8 toplantısına geldiğinde bu organizasyonu iyi tanıtmadıklarını fark ettiklerini anlatan Shaari, büyük bir organizasyon olan D-8'in yapması gereken birçok faaliyetinin olduğunu söyledi.

Shaari, D-8'in 20 yılı geride bıraktığını ifade ederek, artık uygulama aşamasına geldikleri bir dönemde yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yılın sonuna kadar farklı alanlarda işbirliğini içerecek yol haritasını liderlerin destekleyeceğini umduklarını ifade eden Shaari, "Ticaret, sanayi, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm" gibi 6 alanda planlarını gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti.

Shaari, farklı alanlarda da yeni işbirlikleri için çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Bu bağlamda AA ile çalışmanın iyi bir tercih olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Shaari, aynı zamanda D-8 üye devletlerini birlik olmaya çağırarak, "Kaynaklarımızı birleştirirsek, birlik olursak Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü en güçlü ekonomik blok olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da D-8 organizasyonuna katkıda bulunmanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, bu protokol kapsamında D-8'in bütün faaliyetleri, çalışmaları hakkında yayın yapıp her türlü katkıda bulunacaklarını söyledi.

Özkaya, işbirliği noktasında Anadolu Ajansı'nın D-8 organizasyonlarını haberleştireceğini belirterek, "Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmayacak." dedi.

D-8'in merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önerisi üzerine Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan ülkeler tarafından 15 Haziran 1997'de kurulduğunu hatırlatan Özkaya, bugün D-8'in iki üyesi olan Türkiye ve Endonezya'nın, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Özkaya ile Shaari, iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından fotoğraf çektiren Özkaya ile Shaari, birbirlerine hediye takdim etti.

Protokol kapsamında D-8'in Global İletişim Ortağı olan Anadolu Ajansı, D-8'in faaliyetlerini takip edip, yayın yaptığı tüm dillere çevirerek dünya medyasına sunacak. Anadolu Ajansı, D-8 üyesi ülkelerin yaptığı ortak çalışmaları daha etkin duyurarak, organizasyonun gelişimine katkı sunacak.

Muhabir: Murat Paksoy-Gülsüm İncekaya