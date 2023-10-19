Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler hazırladı
Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşı için, fotoğraftan grafiğe, podcastten fotoğraf sergisine kadar çok sayıda farklı ve özel içerik hazırladı.
Ankara
Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in bir asrı dolduracağı 29 Ekim 2023 tarihine yönelik özel hazırlık yaptı.
Bu kapsamdaki haberler yarından itibaren "Cumhuriyet'in 100.Yılı" üst başlığıyla abonelere servis edilecek.
AA, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlayıp, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi ile devam eden Milli Mücadele yolculuğunu Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile yeniden katetti.
AA, Milli Mücadele'nin vücut bulduğu iller ile Atatürk ve arkadaşlarının yol hikayelerinin anlatıldığı 5 bölümlük içerik hazırladı.
Belgesel, 24-28 Ekim'de AA'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.
Türkiye'nin 100 yıllık gelişimi anlatıldı
Cumhuriyet'in 100'üncü yıla özel "İşgalden Cumhuriyet'e Giden Yol: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara" projesine de imza atan AA, Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında kullandığı ve tarihi kararların alındığı simge binalar ile bu kararlara ilişkin tutanakları da görüntüledi.
Cumhuriyet'in 10'uncu, 25'inci, 50'nci ve 75'inci yıllarında servis ettiği haberleri de infografikle zenginleştirerek derleyen AA, yurt genelinde Cumhuriyet'in 100 yılına tanıklık eden 1923 doğumlu asırlık çınarlarla da röportajlar yaptı.
Cumhuriyet'in 100. yıl için hazırlanan özel haberler arasında TBMM arşivinden Meclis’in 29 Ekim 1923'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişiklikle devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olarak belirlendiği görüşmenin tutanakları ve Cumhuriyet'in 10.yıl dönümü kutlamalarının fotoğrafları da yer alıyor.
Anayasa yapım süreçleri de anlatıldı
AA, Türkiye'de bugüne kadar yürürlüğe giren anayasaların içeriği ve yapım süreçlerine yönelik haberlerin yanı sıra tarım, ulaştırma, enerji, savunma sanayisi ve ekonomide Türkiye'nin 100 yıllık gelişiminin anlatıldığı içerikler oluşturdu.
"Cumhuriyet'in 100. Yılında Bütün Cumhurbaşkanlarımız" başlıklı infografik ile Mondoros Mütarekesi'nden itibaren Cumhuriyet'in ilanına kadarki sürecin dönüm noktaları hareketli grafiklerle anlatıldı.
AA, arşivindeki fotoğrafları da dijital restorasyon teknikleriyle iyileştirerek, "100 Fotoğrafla Atatürk" koleksiyonu hazırladı.
Cumhuriyet'in 100. yıl çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic"e dalış gerçekleştirecek su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, su altından anlatımlı canlı yayın yapacak.
100 yıllık tarihe ilişkin analizler yer alıyor
Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türk diplomasisinin kazandığı zaferlere, önemli uluslararası anlaşmalara ve Müslümanların Kurtuluş Savaşına desteğine ilişkin içerikler oluşturan AA, "Yabancıların Gözüyle Türkiye'nin 100. Yılı" başlıklı röportaj serisi de hazırladı.
Türk sporuna damga vuran isimler ve başarı öyküleri de AA'nın 100. yıla özel haber çalışmaları arasında yer aldı.
Cumhuriyet'in kuruluşuna ait fotoğraf ve metinlerin yer aldığı "2023 Yıllığı"nda, ulaştırma, iletişim, sağlık, enerji ve su kaynakları, savunma sanayisi, teknoloji ve sanayi, kültür ve sanat, spor ile iktisadi alanlara ilişkin gelişmeler anlatılıyor.
AA'nın hazırladığı içeriklerin arasında, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne demokrasinin seyri, çok partili hayata geçiş süreçleri, darbeler ile Türkiye'nin anayasa serüveni ve yeni anayasanın önemi gibi konulara ilişkin analizler de bulunuyor.
"100 Yılın 100 Eseri Serisi"
Türkiye demokrasisi, savunma sanayisi, kalkınma, spor ve Türk edebiyatına ilişkin podcastlerle de 100 yıllık Cumhuriyet tarihine ışık tutacak AA, bu sürece damga vurmuş eserleri de sergide bir araya getirecek.
Anadolu Ajansı Yayınlarının özel çalışmasında, 1923’ten bugüne edebiyat, sanat, sinema, musiki ve mimari başlıklarında üretilmiş eserlerin ilk baskılarının yer aldığı "100 Yılın 100 Eseri Serisi" oluşturuldu.
Seride, "100 Yılın 100 Edebi Eseri", "100 Yılın 100 Sinema Eseri", "100 Yılın 100 Sanat Eseri", "100 Yılın 100 Musiki Eseri", "100 Yılın 100 Mimari Eseri" ciltleri bulunuyor.
Serinin tanıtımı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 19.00'da Rami Kütüphanesi'nde yapılacak.
AA Yayınları'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hazırlanan "Yıllık 1923", "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" ve "100 Yılı Anlamak" başlıklı kitapları da sergi alanında tanıtılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.