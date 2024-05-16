Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın "global iletişim ortağı" oldu
AA, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübünce organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın "global iletişim ortağı" oldu.
İstanbul
Bodrum'da 19 Mayıs Pazar günü Halikarnas Kupası ile başlayacak yat yarışları, 3 etap sonunda 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Kupası ile İstanbul'da sona erecek.
İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde sezonun en zorlu yarışlarından birinin başlayacağını belirterek, "250 millik çok zorlu meteorolojik şartlarda yapılacak. Rodos Adası'nın etrafından dönerek gelecekler. Büyük bir macera olacak." ifadesini kullandı.
19-25 Mayıs'ta Halikarnas Kupası
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın startı, 19 Mayıs'ta Bodrum etabıyla verilecek.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Yalıkavak'tan start alacak ekipler sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak'ta finiş yapacak. Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni ise 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.
28-29 Mayıs'ta İstanbul Kupası
Yarışların ikinci etabı İstanbul Kupası, 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü törenleri kapsamında sporcular, İstanbul Boğazı'nda yarışacak. Beşiktaş’tan start alacak ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki yarışın ardından yeniden Beşiktaş'ta yarışı tamamlayacak.
Yarış sonunda kazanan ekip İstanbul Kupası'nın sahibi olacak.
26-29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası
İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası'yla sona erecek.
İstanbul'da 26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak mücadelede 29 Ekim'de İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, kupa için Boğaz'ın zorlu parkurunda mücadele edecek.
Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, Cumhuriyet Bayramı'ndaki yarışa, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.
Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek etaplar sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu ünvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.
Organizasyon 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ödül töreni ile sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.