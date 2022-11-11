Anadolu Ajansı çalışanları 320 fidan dikti
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 320 fidanı toprakla buluşturdu.
Ankara
Atatürk Orman Çiftliğindeki AA 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda bir araya gelen çalışanlar, çam fidanlarını dikti, can suyu verdi.
AA çalışanları, etkinlik sonrası hatıra fotoğrafı çekti.
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