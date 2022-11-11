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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı çalışanları 320 fidan dikti

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 320 fidanı toprakla buluşturdu.

Fırat Taşdemir   | 11.11.2022
Anadolu Ajansı çalışanları 320 fidan dikti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Atatürk Orman Çiftliğindeki AA 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda bir araya gelen çalışanlar, çam fidanlarını dikti, can suyu verdi.

AA çalışanları, etkinlik sonrası hatıra fotoğrafı çekti.


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