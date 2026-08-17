Anadolu Ajansı afet bölgelerinde "habercilik" ve "kurtarma" faaliyetlerini bir arada yürütecek Anadolu Ajansı (AA) bünyesindeki çalışanların gönüllü katılımıyla oluşturulan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

AA'nın farklı birimlerinden bir araya gelen 28 gönüllüden oluşan ekip, akreditasyon sınavı öncesinde AA Akademi ile AFAD işbirliğinde kapsamlı hazırlık ve eğitim sürecinden geçti.

Eğitimler kapsamında AFAD yetkililerince ekibe afet sonrası çadır kurma, yaşam alanı oluşturma, lojistik süreçlerin yönetimi ve ekip şeması organizasyonu gibi temel operasyonel bilgiler aktarıldı.

Ayrıca saha çalışmalarında kritik öneme sahip olan iletişim, toplanma, enkazda arama ve tespit gibi teknik konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Hazırlık sürecinin ardından AFAD uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen "Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı"na katılan AA ekibi, teorik ve uygulama aşamalarını başarıyla tamamladı.

Alınan akreditasyonla AA ekibi, afet bölgelerine ulaştığında kamuoyunu bilgilendirme görevinin yanı sıra AFAD koordinasyonunda yürütülecek operasyonlara da destek verebilecek.

"Herkes son gücüne kadar çabaladı"

AA arama kurtarma ekip lideri ve Başkameraman Ömer Yurduseven, AFAD yetkililerinin son derece titiz ve kapsamlı eğitimler verdiğini belirterek, "Ekibimiz gerçekten çok başarılı ve istekli. Sınavı bitirdik, sertifikamızı aldık. Ekibimiz gerçekten çok hızlı ve koordineli şekilde çalıştı. Bize sınav yapan yetkililer bizden çok memnun olduklarını bildirdiler. Ben ekip arkadaşlarımdan çok memnunum. Herkes son gücüne kadar her şeyiyle çabaladı." dedi.

Yurduseven, afet anında yapılması gerekenleri takım arkadaşlarının büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurgulayarak, sağladıkları güçlü destekten ötürü AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Ekibin lojistik lideri ve Başmuhabir Zeynep Duyar ise farklı görevlerdeki kurum çalışanlarının bu eğitim sayesinde tek bir amaç uğruna birleşerek güçlü bir takım ruhu oluşturduklarını dile getirdi.

Doğru ve güvenilir yayın yapmanın AA'nın temel amacı olduğunu vurgulayan Duyar, olası bir afet durumunda ekiple olay yerine intikal etme ihtimallerine ilişkin de "Eğitim almanın verdiği rahatlıkla insanlara yardımcı olabileceğiz. Haberci kimliğimizi koruyarak böylesi bir durumda da işimizin başında olacağız." diye konuştu.

"Sahadaki çalışmalarını gerçekten çok beğendim"

AA ekibine teorik ve uygulamalı eğitim, AFAD eğitmenleri Süleyman Yıldız ve Maide Baran tarafından verildi.

Eğitmenlerden Yıldız, "Anadolu Ajansı ekibini arama kurtarma neticesinden dolayı tebrik ediyorum. Çok az bir sürede bir araya gelip çalışma fırsatı bulmamıza rağmen sahadaki çalışmalarını gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

AA çalışanlarının afet bölgelerinde haber çalışması yaptığını ve afet psikolojisiyle baş edebilme becerisine sahip olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim arama kurtarma sistemimize de dahil olarak bu işi de öğrendikleri için sahada ben birçok ekipten daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Zaten Anadolu Ajansı da bizim ülkemizin köklü kurumlarından biri. Afet bölgesinde gerek yurt içi gerek yurt dışı nerede olursa olsun onlarla çalışmaktan biz de hem gurur hem mutluluk duyarız."