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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı 2018 ve 2019 Yılları Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

Anadolu Ajansı 2018 ve 2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Ekim 2020 tarihinde Genel Müdürlük binasında yapılacak.

15.09.2020
Anadolu Ajansı 2018 ve 2019 Yılları Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

Ankara

ANADOLU AJANSI TÜRKANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2018 ve 2019 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısı, 06.10.2020 tarihinde, saat 11’de aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: ll) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Şirketimizin 2018 ve 2019 faaliyet yıllarına ait; bilançoları Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce kanuni süresi içinde Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara adresinde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.


                                                                                                               Şenol KAZANCI 

Yönetim Kurulu Başkanı

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2018 ve 2019 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Toplantı Başkanlığının Seçimi,
  3. Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
  4. 2018 ve 2019 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onaylanması,
  5. 2018 ve 2019 yılları Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması,
  6. 2018 ve 2019 yılları Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması,
  7. 2018 ve 2019 yılları Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
  8. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2019 ve 2020 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
  10. Dilek ve Temenniler,
  11. Kapanış.
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