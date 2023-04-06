Anadolu Ajansı 103'üncü yaşını kutladı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA) 103'üncü yaşını kutladı.
Ankara
AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdürlük'teki AAtölye'de AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanlarının katılımıyla tören düzenlendi.
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Karagöz, törende, 103 yıl önce İstanbul işgal altındayken ülkede faaliyet gösteren bazı işbirlikçilerin mutlu olduğunu çünkü istemedikleri bir devlet ve mutlu olmadıkları bir düzenin değiştiğini belirtti.
Bu kişilerin ellerinde medyaları olduğunu, yazılarında sürekli işgal güçlerini övdüklerini, mevcut kurulu düzeni ve kurtuluş hareketini yerdiklerini ifade eden Karagöz, bu atmosferde AA'nın, Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatarak, "Ziraat Mektebi'nin küçük bir odasında, iki masa ve bir daktilo ile başlayan bir hikaye bu." dedi.
Karagöz, AA'nın bugün 13 dilde yayın yapan ve 144 ülkede faaliyet gösteren küresel bir ajans olarak yola devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ajansımızın kuruluşu bir umut, bir coşku oluyor. Kurtuluş Savaşı için yapılan değerlendirmelerde en önemli motivasyon unsurlarından bir tanesi Anadolu Ajansı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işgal altında umutları tükenmiş bir toplum yeniden doğmak için vesileler arıyor ve AA tam olarak burada topluma o motivasyonu veriyor. Bizim kaderimiz ne Türkiye Cumhuriyeti devletinden ayrılabilir ne de Türk milletinden ayrılabilir. Bizim kaderimiz milletimizle ve devletimizle beraber inşa edilen, beraber oluşturulan bir kader."
"Faaliyetleri haberciliğin dönüşümüne paralel şekilde kurguladık"
Ülkenin bağımsızlığı için her platformda mücadele etmenin yanı sıra uluslararası rekabete de önem verdiklerini ifade eden Karagöz, bu kapsamda habercilik faaliyetlerini dünyada haberciliğin dönüşümüne paralel şekilde kurgulamayı hedeflediklerini anlattı.
Karagöz, gelecek süreçte üç alanın önemli olduğunu saptadıkları için öncelikle iklim ve çevre konuları dolayısıyla "Yeşil Hat" projesini kurduklarını hatırlatarak, bu hattın bütün uluslararası toplantılarda diğer haber ajanslarının ilgisini çektiğini, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinden "Mükemmellik Ödülü" başta olmak üzere pek çok ödül aldığını söyledi. Karagöz, Çevre Formu'nun bu yıl ikincisinin düzenleyeceklerini kaydetti.
Karagöz, değişen habercilik konusunda atılan ikinci adımın "Teyit Hattı" projesi olduğunu ifade etti.
Gelecek süreçte haber ajanslarının birincil görevlerinden birinin dezenformasyonla mücadele ve teyit olacağını vurgulayan Karagöz, değişen habercilik konusunda atılan üçüncü adımın ise "Ayrımcılık Hattı" olduğunu anlattı. Karagöz, haber ajansları arasında ayrımcılık hattı projesini ilk AA'nın hayata geçirdiğini ifade etti. Karagöz, dördüncü yeniliğin bu yıl hayata geçirilen "Podcast" projesi olduğunu, bu projenin çok kısa süre içinde markalaştığını söyledi.
Anadolu Ajansı Arşiv projesi
Önem verdikleri çalışmalardan birinin de "Anadolu Ajansı Arşiv" projesi olduğunu dile getiren Karagöz, arşivi Anadolu Ajansının en değerli hazinesi olarak gördüklerini vurguladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden AA personelinin de etkilendiğini ifade eden Karagöz, Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve bebeğinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı. Karagöz, Milli'nin adını yaşatacak bir projeyi hayata geçireceklerini aktardı.
AA’da habercilik yapmanın tarihsel bir sürecin uzantısı olma anlamına geldiğine işaret ederek, "Anadolu Ajansının en ayırt edici özelliği tarihi. Biz de bu amaçla Anadolu Ajansı olarak tarihimize referansla yeni bir tanıtım filmi hayata geçirdik." dedi.
Program, Karagöz’ün konuşmasının ardından AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan filmin gösterimi ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.