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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Amasya Valisi Masatlı'nın tercihi 'İstanbul ve hilal', 'Kadınlar için daldı' ve 'Yangından kaçış' oldu

Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan.Amasya Valisi Masatlı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Cihan Okur   | 07.12.2021
Amasya Valisi Masatlı'nın tercihi 'İstanbul ve hilal', 'Kadınlar için daldı' ve 'Yangından kaçış' oldu

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Masatlı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.


Yangında kaçış

Vali Masatlı, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


İstanbul ve hilal

Masatlı, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğini söyledi.


Kadınlar için daldı

Yüzyıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonuyla kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Masatlı, "Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, bildiğiniz üzere o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici. Anadolu Ajansımızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum." dedi.




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