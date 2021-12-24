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Kurumsal Haberler

Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın tercihi 'İstanbul ve hilal'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Cihan Okur   | 24.12.2021
Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın tercihi 'İstanbul ve hilal' Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarı, 3 fotoğraf için oy verdi.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğrafını seçen Sarı, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını tercih etti.


Sarı, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini vurgulayan Sarı, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. AA, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içinde bile görevini yapmış, şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.


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