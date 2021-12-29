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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

'Amanos kartalları' favori AA karelerini seçti

Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandırılan hakim tepelerde görev yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 29.12.2021
'Amanos kartalları' favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen ve "Amanos kartalları" olarak bilinen özel harekat polisleri ile Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği kareleri inceledi.

Okumuş, yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Özel harekatçılar da yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğraflarını seçti.

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