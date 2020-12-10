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Sağlık, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'ın seçimi 'Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü' oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayşe Yıldız   | 10.12.2020
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'ın seçimi 'Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü' oldu Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansı(AA)  muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Rektör Özkan, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafını oyladı.

AA'nın fotoğraflarının hepsinin çok başarılı olduğunu anlatan Özkan, yılın fotoğrafı oylamasında Akdeniz Üniversitesi'nden iki fotoğrafın olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ile doku naklini gerçekleştirdikleri Suriyeli Hane'nin yüzünün gülmesinin en büyük mutlulukları olduğunu belirten Özkan, 2020'nin herkesin unutamayacağı ilginç bir yıl olduğunu dile getirdi.

Suriyeli Hane için çok üzüldüğünü anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bir savaşın ne kadar acımasız olabildiğini görüyorsunuz. Bu anlamda çok önemli bir hastaydı, ailesi çok iyi insanlar. Savaşta bir çocuğun ailesini kaybetmesi, vücudunun paramparça olması insanın canını çok acıtıyor. Doktor olarak da bir yerden tutup, gözlerindeki mutluluğu görünce mesleğinizin ne kadar kutsal olduğunu görürsünüz. İnşallah çocuğun hayatına bir renk katarız. AA'nın güzel fotoğrafları var. AA, çok güzel bir iş yapıyor, yılın birincilerini merakla bekliyorum."

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