Akdeniz Haber Ajansları Birliği üyeleri, Cezayir’de bir araya geldi
Anadolu Ajansının (AA) da üyeleri arasında yer aldığı Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Cezayir’in Vahran kentinde toplandı.
AMAN temsilcileri, "Akdeniz Bölgesinde Sporun Geliştirilmesinde Bölgesel Ajansların Rolü" başlıklı konferansta, 19. Akdeniz Oyunları öncesi fikir alışverişinde bulundu.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Cezayir İletişim Bakanı Muhammed Buslimani, Akdeniz medyasının, halkları bir araya getiren sporu teşvik etmekte önemli rol üstlendiğini belirtti.
Buslimani, "spor ailesi ve medya” arasında ayrılmaz bir etkileşim olduğunu, bu bağlamda AMAN’ın “barış kültürü, hoşgörü ve dayanışmaya” hizmet ettiğini dile getirdi.
Bölgesel ajansların son yıllarda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Buslimani, AMAN’ın “bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırarak arşivleme ve özellikle teknolojik elektronik aletlerin kullanımında kendini geliştirdiğini” söyledi.
Cezayirli Bakan, bu yıl Vahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın bölge halklar arasında güzel bir rekabet ve kültürler arasında kaynaşmaya vesile olmasını diledi.
Cezayir Haber Ajansı (APS) Genel Müdürü ve AMAN Dönem Başkanı Semir Gayid de üye ajanslar arasında iş birliği alanlarını çoğaltma ve geliştirme çağrısında bulundu.
AA, Akdeniz Oyunları'nı güçlü bir ekiple takip edecek
Konferansa AA adına katılan Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, AA’nın global ve çok dilli yayın yapan bir ajans olduğunu vurguladı.
Ajansın 19. Akdeniz Oyunları'nı güçlü bir ekiple ve çok dilli yayınlarıyla takip edeceğine işaret eden Tokat, katılımcılara AA’yı tanıtan bir sunum yaptı.
Tokat, Akdeniz Oyunları’nın branş sayısı itibarıyla olimpiyatlardan sonra dünyanın en önemli spor organizasyonu olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, organizasyonun sporun diliyle barışa, dostluğa, ülkeler ve halklar arası kardeşliğe yapılan bir çağrı olduğunu kaydetti.
Konferansa, 19. Akdeniz Oyunları Yüksek Komiseri Muhammed Aziz Dervuz ve AMAN üyesi haber ajansları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.
Cezayir’in Vahran şehrinin ev sahipliği yapacağı 19. Akdeniz Oyunları 25 Haziran–5 Temmuz’da düzenlenecek.
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