Dolar
11.86
Euro
13.39
Altın
1,812.77
ETH/USDT
3,910.00
BTC/USDT
49,086.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ravza Kavakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olaylarını yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.

Aynur Ekiz   | 28.12.2021
AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Kavakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olaylarını yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.


Çöplükteki yaşam

Ravza Kavakcı, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Yorgun kahramanlar

Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğrafı için Kavakcı, "Küçük bir kızın omzundaki yük; dünyanın çöpü." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 818 bini geçti
Almanya Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını TURKOVAC oldu
Almanya'da halkın çoğunluğu Kovid-19'a karşı aşı zorunluğu getirilmesinden yana
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

Benzer haberler

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Çaresiz bekleyiş'e oy verdi

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Çaresiz bekleyiş'e oy verdi

AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti'li Karaaslan'ın tercihi 'Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu

Çanakkale Valisi Aktaş 'Boğa güreşi okulu' fotoğrafına oy verdi

Çanakkale Valisi Aktaş 'Boğa güreşi okulu' fotoğrafına oy verdi
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Poleo favori AA karelerini seçti

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Poleo favori AA karelerini seçti
Bakir İzetbegoviç, oyunu 'Mucize kurtuluş' başlıklı fotoğraftan yana kullandı

Bakir İzetbegoviç, oyunu 'Mucize kurtuluş' başlıklı fotoğraftan yana kullandı