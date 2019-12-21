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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

AK Parti'li Karaaslan'ın oyu 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'a

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde "Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafı seçti.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.12.2019
AK Parti'li Karaaslan'ın oyu 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'a Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Karaaslan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafına oy verdi.


Gazze'de enkazlar arasında iftar

Karaaslan, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli karesinden yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "AA'nın kurumsallaşmış yapısı içerisinde hem habere erişim noktasındaki varlığı ama aynı zamanda da her yıl gerçekleşen, Yılın Fotoğrafları oylaması gerçekten çok önemli, çünkü burada o anı görüyoruz o anı yaşıyoruz o anı hatırlıyoruz." dedi.


Millilerden asker selamı

Karaaslan, AA'ya ve personeline teşekkür ederek, "Bir kısmı savaş bölgelerinde çekilmiş fotoğraflar ve hakikaten çok kolay değil, arkasında büyük bir emek var. Bu yaşanmışlıkları anlatmak ve bütün dünyayla paylaşmakta zaten AA'nın varlık sebeplerinden biri muhakkak." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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