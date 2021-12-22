AK Parti Sözcüsü Çelik'in 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Kudüslü acılı anne' oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Çelik, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" başlıklı fotoğrafını oylayan Çelik, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
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