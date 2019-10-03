Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
102,784.30
Altın
1,508.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan AA'ya ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Aynur Ekiz   | 03.10.2019
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan AA'ya ziyaret

Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yasa çalışmalarının tüm partilerin katkılarıyla uzlaşı içerisinde yürütülmesini istiyoruz. Tüm milletvekillerinin katkılarıyla ve konsensüs içerisinde yasaların genel kurula getirilmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda parti olarak her zaman diğer partilerle istişareye önem verdik ve açık olduk, bu yasama yılında da bu tavrımızı sürdüreceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı makamında ziyaret eden Turan, 27'nci dönem 3'üncü yasama yılının başladığını hatırlatarak, Meclis çalışmalarının tüm partilerin katılımıyla uzlaşı temelinde yürütülmesini temenni ettiklerini belirtti.

Turan, Meclisin öncelikli gündem maddelerinden birinin Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Gümrük Kanunu olduğuna işaret ederek, "Yasa çalışmalarının tüm partilerin katkılarıyla uzlaşı içerisinde yürütülmesini istiyoruz. Tüm milletvekillerinin katkılarıyla ve konsensüs içerisinde yasaların genel kurula getirilmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda parti olarak her zaman diğer partilerle istişareye önem verdik ve açık olduk, bu yasama yılında da bu tavrımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bütün milletvekillerinin, ülkeye ve millete karşı sorumluluklarını hatırlayarak Meclis çalışmalarını yürütmesi gerektiğine dikkati çeken Turan, gereksiz polemiklerle yasa çalışmalarının kesintiye uğratılmaması dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ise yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Anadolu Ajansının doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla Meclis çalışmalarını aktarmaya devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan AA'ya ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan AA'ya ziyaret

'Hiç olmazsa önemli konularda ortak hareket edelim'

'Polemikten uzak bir dönem olsun'

'Yargıya güvenin daha da arttığı bir dönem istiyoruz'

'Yargıya güvenin daha da arttığı bir dönem istiyoruz'
Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret

Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret