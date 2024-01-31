AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Yanımda ol anne"
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
TBMM
Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
“Yanımda ol anne”
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze:Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Hayata tutunan
Abdulhamit Gül, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Spor"da ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" adlı karelerini oyladı.
Gökyüzü akrobasisi
"Filistin'de bastıkları deklanşör ile dünyanın vicdanı olan Anadolu Ajansı personelini kutluyorum"
"Anadolu Ajansı, asırlık tecrübesi ile dünyanın her yerinde gören gözümüz, duyan kulağımız olmayı sürdürüyor" diyen Gül, yaşanılan dezenformasyon çağında doğru bilgi ve haberin öneminin her geçen gün daha da arttığını söyledi.
Galata’da dolunay
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şöyle devam etti:
Bisikletçiler
"Böyle bir atmosferde küresel markamız Anadolu Ajansı doğru ve gerçek haberin adresi olmuştur ve bununla gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı, sadece ülkemizde değil, sınırlarımızın ötesinde de aynı misyonu üstlenmektedir. Anadolu Ajansı'nın haberleri ve fotoğrafları uluslararası medya kuruluşlarının manşetlerini süslemektedir. Yüz yılı aşkın tecrübesi ile günümüzün teknoloji ve habercilik anlayışını harmanlayan Anadolu Ajansı ekipleri yaptığı işler ile adından söz ettirmeye devam etmektedir. 'Yılın Kareleri' de bu anlayışın bir meyvesidir. Hayatı, gerçeği, doğruyu tek bir kareye sığdırmak, kuşkusuz büyük bir maharettir. Emek veren, araştıran, fotoğraflayan habercileri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özellikle Filistin'de bastıkları deklanşör ile dünyanın vicdanı olan, İsrail soykırımını canı pahasına fotoğraf karesine sığdıran Anadolu Ajansı personelini yürekten kutluyorum. Bu kareler, haberciliğin çok ötesine geçerek, insana dokunan, adalete hizmet eden birer kanıt olmuştur. 2024'te zulmün olmadığı bir dünya ve daha pozitif karelerin ortaya çıkacağı bir çalışma yılı olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.