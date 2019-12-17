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Kurumsal Haberler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Tanklar dalış turizminde" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.12.2019
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Şahin, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.


Sarıkamış şehitleri anısına

Şahin, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.


Tanklar dalış turizminde

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