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Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Mucize'nin adı Ayda'

Şahin, tercihini "Mucize'nin adı Ayda", "Hamilton'un zaferi" ve "6 güzel adam" fotoğraflarından yana kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 23.12.2020
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Mucize'nin adı Ayda' Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki Şahin, Mehmet Emin Mengüarslan'ın, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasına ilişkin, "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanarak, "İzmir'deki depremle ilgili saatler sonra minik Ayda'nın kurtarılışı sonrası çekilmiş bir fotoğraf, zihinlere kazınmış bir fotoğraf. Benim tercihim bu anlamlı fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafını seçen Şahin, "Spor fotoğraflarına da koronavirüs damgasını vurmuş durumda. Formula çok iyi bir organizasyondu bu sene, göğsümüzü kabartan bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin, "6 güzel adam" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafa ilişkin Şahin,"Benim sosyal medya hesabımda da paylaştığım çok pozitif bir kare var. Sokağa çıkma yasakları sonrası büyüklerimizin bu hali gerçekten tüm Türkiye'yi tebessüm ettirmiş ve moral veren bir fotoğraf olmuş." dedi.



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