AK Parti Genel Sekreteri Şahin "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Ankara
Şahin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, "Yerli ve milli otomobilimiz, gururumuz Togg, inşallah önümüzdeki aylarda yollarda olacak. AA foto muhabirleri yollardaki güzel karelerini de çeker, inşallah onları da değerlendirmek nasip olur." ifadelerini kullandı.
TOGG’un ilk yolculuğu
"Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı "Şampiyonlar" isimli fotoğrafa oy veren Şahin, milli takımın herkesi gururlandırdığını, örnek olduğunu belirtti.
Şampiyonlar
"Çevre-yaşam" kategorisinde oyunu Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafından yana kullanan Şahin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gece, dolunayla çok güzel bir enstantane oluşturduğunu ifade etti.
Sen aydınlatırsın geceyi
AA'nın Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiğini vurgulayan Şahin, "AA, 2022 yılında dünyanın neresinde insana dair bir şey varsa bize ulaştırdı. Çok yetenekli muhabirleriyle ülkemizi bilgi açısından da beslemeye devam ediyor. Yöneticilerinden bütün çalışanlarına başarılar diliyorum. İnşallah 2023 hepimiz için güzel bir yıl olur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.