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Kurumsal Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.12.2019
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kurtulmuş, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan tarafından çekilen "Kırmızı Sezon" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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