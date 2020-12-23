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Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Enes Kaplan   | 23.12.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' oldu Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafına oy veren Kurtulmuş, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Türkiye tarihindeki çok önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

"Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın" sloganının aslında milletin duası ve beklentisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu sadece bir müzenin camiye çevrilmesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin, aziz milletimizin egemenlik haklarını sonuna kadar kullanacağının bir göstergesidir ve milletimizin beklentilerinin bir şekilde karşılanmasıdır. İnşallah Ayasofya kıyamete kadar fethin sembolü olarak kalacak ve Müslüman milletimizin ibadetine açık bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kurtulmuş, Okan Coşkun'un Malatya'da Fatma ile Orhan Mutlu çiftinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında stada gidememenin üzüntüsünü yaşadıkları "Futbol özlemi" adlı fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kurtulmuş'un, bu kategorideki tercihi de Muhammed Said'in, doğuştan bacak ve kolları olmayan, Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Suriyeli Muhammed bebek ve babasının yer aldığı "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oldu.

Suriye'deki sorunun sadece siyasal olmadığını, milyonlarca insanın evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Burada hem babasının hem küçük çocuğun ayağına protez takıldıktan sonra yüzlerindeki olağanüstü memnuniyet ve tebessüm hakikaten insani bir dokunuş. Bu anlamda Türkiye'nin Suriye halkına, Suriyeli kardeşlerimize yapmış olduğu destekleri de gösteren bu yüz ifadelerine yansımış bir sevinç bir mutluluk var." dedi.

Fotoğraf seçiminde zorlandığını belirten ve fotoğraf sahiplerini tebrik eden Kurtulmuş, "Anadolu Ajansı'na da bu fotoğraf yarışmasını her yıl düzenlediği için ve fotoğrafçılarımızı bir şekilde teşvik eden bu yaklaşımı dolayısıyla tebrik ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarının yurt dışında da ödüller aldığını belirten Kurtulmuş, "Bu bakımdan da bu hizmetin Anadolu Ajansı'nın en az habercilik kadar değerli bir hizmeti olduğunu biliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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