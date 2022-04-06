AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye'nin köklü ve güçlü kurumlarından, dünyanın dört bir yanında her türlü şart altında başarılı yayınlar yapan, milli haber ajansımız, gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.