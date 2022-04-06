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Kurumsal Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum

Ali Kemal Akan   | 06.04.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye'nin köklü ve güçlü kurumlarından, dünyanın dört bir yanında her türlü şart altında başarılı yayınlar yapan, milli haber ajansımız, gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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