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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'in "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki seçimi "TOGG'un ilk yolculuğu"

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ali Kemal Akan   | 28.12.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'in "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki seçimi "TOGG'un ilk yolculuğu" Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Kandemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

"Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Kandemir, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "çevre-yaşam" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" adlı fotoğrafına oy verdi.


Şampiyonlar

Kandemir, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı bizim gururumuz. 'Yılın Fotoğrafları' da artık tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği gelenekselleşen, kurumsallaşmış güzel işlerinden bir tanesi. Bu sene bir yenilik eklemiş. Anadolu Ajansı, Serdar Bey ile beraber bazı yeniliklerle başarı çıtasını bir miktar daha yukarı taşıdı. Çevre kategorisini de bu seçkiye ekledi, bunu son derece önemli buluyorum. Anadolu Ajansının çevreyle ilgili haberlerini de son derece objektif, makul buluyorum. Üç kategorinin sonucunu ben de merakla takip edeceğim. Hayırlı olmasını diliyorum."


Havadan müdahale

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