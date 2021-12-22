AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Görme engellilerin dayanışması'
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Dağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", "Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" isimli fotoğraflarını seçen Dağ, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.
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