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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Görme engellilerin dayanışması'

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Ali Toruntay   | 22.12.2021
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Görme engellilerin dayanışması' Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Dağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", "Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" isimli fotoğraflarını seçen Dağ, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

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