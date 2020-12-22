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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın tercihi 'Gün batımında çiftçiler' oldu

Hamza Dağ tercihini, "Mucize'nin adı Ayda", "Lastiklerden voleybol sahası" ve "Gün batımında çiftçiler" fotoğraflarından yana kullandı.

Enes Kaplan   | 22.12.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın tercihi 'Gün batımında çiftçiler' oldu

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Dağ, Mehmet Emin Mengüarslan'ın, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasına ilişkin, "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafını oyladı.


Mucize'nin adı Ayda

İzmir milletvekili olduğunu ve enkazlardaki çalışmalara şahitlik ettiğini hatırlatan Dağ, Ayda'nın 91 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla bir sembol olduğunu belirtti.

Spor kategorisinde tercihini, Fecri Barlık'ın, Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynamalarını çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafından yana kullanan Dağ, "Hem çocukların spor yapma aşkı, azmi hem bunu kendilerinden oluşturmaları, üretkenliği ifade etmesi açısından seçtim. Aynı zamanda da bizi de çocukluğumuza götürdüğü için hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaşam kategorisinde bulunan fotoğraflardaki oyunu ise Ali İhsan Öztürk'ün, Van'da hayvanları için patoz ile kışlık yem hazırlayan çiftçileri gün batımında görüntülediği, "Gün batımında çiftçiler" isimli fotoğrafından yana kullandı.


Van'da gün batımı

Kategorilerde, farklı ülkelerden anlık olayları anında aktaran fotoğrafların da bulunduğunu söyleyen Dağ, "Bizzat olay anından, yaşanılan yerden çekilen fotoğrafların olması Anadolu Ajansımızın tüm dünyada etkin bir pozisyonda olduğunun en net göstergesi. Aynı zamanda fotoğraf kalitesi yönünden de seçim yapmakta gerçekten zorlandık." dedi.




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