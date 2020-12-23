Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,418.66
Altın
1,866.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Ali Toruntay   | 23.12.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Ala, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ala, Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.

Ala, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün, "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
İtalya düzensiz göçmenler dahil herkesi aşılayacak
Kovid-19'dan ölen Denizlili doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Bakan Pekcan'ın tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim'

Yoğun bakım hemşirelerinin tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

Yoğun bakım hemşirelerinin tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu
Şenol Güneş'in tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'

Şenol Güneş'in tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'
Milli motosikletçi Can Öncü'nün tercihi 'Mucize’nin adı Ayda'

Milli motosikletçi Can Öncü'nün tercihi 'Mucize’nin adı Ayda'