Ağrı Valisi Osman Varol: AA, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasındadır
Ağrı Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Vali Varol, mesajında, Anadolu Ajansının mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden Türkiye’nin gözü kulağı olmaya devam ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulduğunu anımsatan Varol, mesajında şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak bir asrı aşkın süredir mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında halkımızı bilgilendirmeye devam etmektedir. Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır."
AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlayan ve çalışanlarını tebrik eden Varol, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.