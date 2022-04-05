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Kurumsal Haberler

Afyonkarahisar Valisi Çiçek: AA, ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenmiştir

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Canan Tükelay   | 05.04.2022
Afyonkarahisar Valisi Çiçek: AA, ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenmiştir

Afyonkarahisar

Çiçek, kutlama mesajında, Anadolu Ajansının, Türk milletinin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın o günden bugüne kadar kamuoyunu doğru, tarafsız, ilkeli ve eksiksiz haberleriyle bilgilendirdiğini kaydeden Çiçek, "Yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı ve temel kurumlarından olan, ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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