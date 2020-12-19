Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Afganistan Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi ve Yüksek Öğretim Bakanı Gulam Abbas Basir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 19.12.2020
Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Afganistan

Afganistan Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi ve Yüksek Öğretim Bakanı Gulam Abbas Basir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Faryabi ve Basir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Faryabi, "yaşam" kategorisinde Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay'ın çobanlığını yaptığı develerin, iki kardeşin sofrasına zaman zaman konuk olduğunu konu alan, Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" fotoğrafına oy verdi.


Sofranın sürpriz konuğu

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Faryabi, çocukluğunun bu tarz evlerde geçtiğini ve hayvanlarla iç içe bir yaşam geçirdiğini söyledi.

Yüksek Öğretim Bakanı Basir de "yaşam" kategorisinde İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva'yı konu alan, Cem Genco'nun "Suriye’de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafına oy verdi.


Suriye'de "savaş oyunu" oynayan Selva

Bakan Basir, oylama sonrası bu fotoğrafı, babaların çocuklarını ne kadar sevdiğinin bir göstergesi olduğu için seçtiğini açıkladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti
Uzmanından uyarı: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı

Benzer haberler

ABD'nin Afganistan'daki hava üssüne roketli saldırı

ABD'nin Afganistan'daki hava üssüne roketli saldırı

Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Haluk Levent 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'na oy verdi: Hiç kimse evinden güle oynaya göç edip acılar çekmek istemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti