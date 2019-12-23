Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
112,026.00
Altın
1,481.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Adıyamanlı taksiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 23.12.2019
Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Adıyaman

Adıyaman Valiliği yakınındaki taksi durağının sürücüleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Taksici Mustafa Güngör, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Abdullah Bilgiç ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.


Çamlıca'da Kandil akşamı

Mustafa Güngör, bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, "Anadolu Ajansı çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.


Millilerden asker selamı

Abdullah Bilgiç ise fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek "Fotoğrafları çok beğendim. Beni en çok Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' adlı fotoğrafı etkiledi." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler

Benzer haberler

Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Efsanevi İtalyan teknik direktör Zoff 'Derbi çekişmesi'ni tercih etti

Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın seçimi 'Millilerin asker selamı' oldu

Ressam Devrim Erbil'in tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı'

Ressam Devrim Erbil'in tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı'
Balıkçıların tercihi 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' oldu

Balıkçıların tercihi 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' oldu
Dünya şampiyonu Talha Ahmet Erdem favori AA fotoğrafını seçti

Dünya şampiyonu Talha Ahmet Erdem favori AA fotoğrafını seçti